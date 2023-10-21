شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: الصواريخ الحوثية استهدفت ميدي وليس اسرائيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدران عسكريان لموقع "المصدر أونلاين" ‎إن الصواريخ الحو.،ثية التي اعترضتها البحرية الأمريكية مساء الأربعاء الماضي، وكَشف عنها البنتاغون، استهدفت الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة في ميدي أقصى الشمال الغربي لليمن على البحر الأحمر.

وأكد أحد المصدرين أن الصواريخ لم يتم اعتراضها بالكامل، وبعضها وصل غايته في المنطقة العسكرية الخامسة، بينما كان رئيس الأركان يقوم زيارة المنطقة، وطاف في جزر في البحر الأحمر.

ورجح المصدر أن الصواريخ كانت تستهدف المنطقة الخامسة ورئيس الأركان، مستبعدا أن تكون موجهة لإ.سر.ا.ئيل؛ نظرا لحجمها ومنطقة وصول الصواريخ التي لم يتم اعتراضها.

ونشر موقع "المصدر أونلاين" صورة لأجزاء من أحد الصواريخ التي أطلقها الحو.ثيو.ن وهو من نوع الصواريخ الصغيرة، ولا يمكنه قطع مسافات طويلة إلى إ.سر.ا،ئيل، وهي في الأصل صواريخ صناعة روسية.

ولم يعلن الحو.ثيو،ن مسؤوليتهم عن محاولتهم ضرب إ.سر،ا.ئيل، إضافة إلى ثغرات وتبدل في الرواية الرسمية الأمريكية، أو تلك التي خرجت بها cnn و وول ستريت جورنال وصحف ووكالات عالمية أخرى نسبة لمصادر أمريكية.

وافترض الأمريكيون أن الصواريخ كانت تستهدف إ.سر.ا،ئيل في ظل مناوشات ما يسمى "محور الممانعة" بقيادة إيران.

ويرجح الدكتور علي الذهب الخبير العسكري اليمني أنها كانت تستهدف اجتماعا عسكريا لعدد من كبار القادة العسكريين في الجيش اليمني على رأسهم الفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان الذي يزور محور حجة العسكري منذ أيام الذي أجرى زيارة عبر الجزر لزيارة ما قال إنه التشكيل البحري في حجة قبالة سواحل ميدي.

ونشر في وقت سابق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، صورا وتفاصيل عن زيارة تفقدية قام بها رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، بمعية قيادات عسكرية ومدنية، لقوات خفر السواحل اليمنية المرابطة في بعض الجزر التابعة لمديرية ميدي شمال غربي محافظة حجة والمحاذية لمنطقة جازان السعودية.

ولم يحصل "المصدر أونلاين" على الفور على رد من مكتب رئيس الأركان أو شخصيات قيادية حو.،ثية للتعليق.