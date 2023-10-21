شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يوجه برعاية المصابين ومساعدة المتضررين في "حريق القلوعة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / المكتب الاعلامي للمحافظ :

عبر وزير الدولة، محافظ عدن أحمد حامد لملس عن تعازيه ومواساته لأهالي وذوي المتوفين، جراء الحريق الذي نشب في أحدى المباني السكنية بمنطقة القلوعة بمديرية التواهي.

وبحسب مصدر مسؤول في السلطة المحلية، فقد وجّه المحافظ لملس الأجهزة التنفيذية بمتابعة الواقعة من خلال توجيه طواقم الدفاع المدني لإخماد الحريق، والطواقم الإسعافية والطبية لإجلاء الساكنين، وتقدم الرعاية اللازمة للمصابين والمتضررين.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن المحافظ أحمد لملس وجّه الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة بدر معاون ، وقيادتي السلطة المحلية بمديرية التواهي ومكتب الصحة بعدن، بالنزول الفوري للإشراف على عمليات التعامل مع الحريق وتقديم المساعدات والخدمات العلاجية والعينية للمنكوبين.