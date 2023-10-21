شكرا لبحثكم عن خبر وساطة قطريه تفرج عن أمريكية ووالدتها من الأسر في غزة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بوساطة قطرية ، افرجت حماس،. مساء الجمعة عن رهينتين امريكيتين هما يهوديت رعنان ونتالي شوشانا رعنان ، واللتان تم احتجازهما في مستوطنة كيبوتس ناحال عوز يوم 7.أكتوبر.
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قال في تصريح صحفي : (( أشكر دولة قطر على مساعدتها المهمة بشأن إطلاق سراح الرهينتين ، وجهودنا مستمرة لإطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين في غز.ة. )).
الى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية في تصريح لوكالة رويترز ان : (( إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين من غز،ة. جاء بعد اتصالات مستمرة مع جميع الأطراف)).
في سياق متصل قالت إذاعة الجيش الإ،سر.ا،ئيلي ان مسؤول ملف المختطفين غال هيرش ، استلم المحتجزتين الأمريكيتين اللتين أطلقتهما حماس، من حدود قطاع غزة ، وانهما في طريقهما لقاعدة عسكرية وسط إسر.ا،ئيل للالتقاء بذويهم هناك.
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