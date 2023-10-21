شكرا لبحثكم عن خبر الارصاد: المنخفض الجوي في المحيط يتحول الى العاصفة (تيج) متجهاً نحو اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشير مراكز الأرصاد والإنذار المبكر، إلى تطور الحالة المدارية في بحر العرب من منخفض مداري عميق إلى مستوى عاصفة مدارية باسم (تيج)، مع توقعات بتطورها إلى إعصار من الدرجة الأولى يتحرك باتجاه الغرب في المناطق الحدودية لسلطنة عمان واليمن.

ودعت مراكز الأرصاد، الصيادين في محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت، إلى عدم التوجه للبحر بدءا من اليوم السبت، وحتى انتهاء الحالة المدارية، ونقل قواربهم لمناطق آمنة.

وفي وقت سابق، أفاد المركز الوطني للإنذار المبكر بسلطنة عمان، بتطور الحالة المدارية من منخفض مداري عميق إلى مستوى عاصفة مدارية، وسيتم إطلاق مسمى "تيج" عليها.

وتوضح صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز، تطور الحالة المدارية من منطقة ضغط جوي منخفض إلى منخفض مداري يتمركز في جنوب وسط بحر العرب على دائرة عرض 9.3 شمالا وخط طول 62.0 شرقا، ويبعد عن سواحل سلطنة عُمان حوالي 1050 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 20 إلى 27 عقدة وتبعد أقرب كتلة سحب ماطرة مصاحبة حوالي 850 كم ويتحرك باتجاه غرب شمال غرب محافظة ظفار ومحافظة المهرة باليمن.

وتشير التوقعات إلى استمرار تحركه إلى الغرب شمال غرب نحو سواحل محافظة ظفار واليمن، مع فرص تطوره إلى منخفض مداري عميق خلال 24 ساعة القادمة وفرص تطوره إلى عاصفة مدارية خلال 48 ساعة القادمة.

ومن المتوقع أن يبدأ التأثير المباشر على ليل الاثنين وصباح الثلاثاء بين محافظة ظفار العمانية، واليمن (محافظة المهرة).

وبحسب توقعات الحالة المدارية في بحر عمان تبدأ اليوم السبت تدفق السحب المتوسطة والعالية مع بحر هائج الموج يصل ارتفاعه إلى 2.5 ـ 4.5 متر على سواحل بحر العرب، فيما تبدأ غدًا الأحد تدفق السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة "50 ـ 200 ملم" تؤدي إلى جريان الشعاب والأودية مع رياح نشطة تبلغ سرعتها "25 ـ 35 عقدة" ويكون البحر هائج الموج يصل ارتفاع "4 ـ 7" متر على سواحل بحر العرب.

وتشير التوقعات أن تشهد المناطق المتأثرة بالحالة المدارية هطول أمطار شديدة الغزارة يوم الاثنين تصل إلى "200 ـ 600 ملم" تؤدي إلى جريان جارف للأودية، ورياح نشطة "34 ـ 63" عقدة، تؤدي إلى تطاير المواد غير الثابتة، والبحر هائج الموج يصل ارتفاع "6 ـ 7" متر على سواحل بحر العرب.