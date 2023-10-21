شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى في انفجار دمر عدة منازل شمال صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دوت انفجارات هائلة في قرية المعمر وبيت سيلان بمنطقة قاعة مديرية جبل يزيد بمحافظة عمران.شمال العاصمة صنعاء

افادت مصادر محلية بمديرية جبل يزيد في محافظة عمران، بسقوط قتلى وجرحى، مساء الثلاثاء الماضي، جراء انفجار مخزن للبارود في ٱحدى قرى المديرية.

وأضافت المصادر أن انفجارا وقع في مخزن للبارود بمنزل في قرية بيت سيلان التابعة لعزلة قاعة بجبل يزيد، مرجحين ان الانفجار وقع بسبب سوء التخزين.

وأدى الانفجار لمقتل وإصابة عدد من السكان المحليين، كما تدمر منزل تاجر سلاح بشكل كلي، واربعة منازل آخرى مجاورة.

وتناقل ناشطون صوراً ومقاطع فيديو للإنفجار وحالة الهلع والرعب التي حلت بالسكان.