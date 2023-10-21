شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزبيدي يعزي أسرة ضحايا حريق القلوعة ويوجه باغاثتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية ومواساة في المتوفين جراء الحريق الذي نشب في أحد المبانب السكنية في منطقة القلوعة بمديرية التواهي امس الجمعة.

وعبر الرئيس الزُبيدي في برقيته عن خالص تعازيه وعظيم مواساته لأسر وذوي المتوفين، ومشاطرته لهم أحزانهم في هذا المُصاب الأليم.

وابتهل الرئيس الزُبيدي في ختام برقيته إلى المولى العلي القدير بأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهليهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان الرئيس الزُبيدي قد وجّه هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية في المجلس الانتقالي الجنوبي، بزيارة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، والوقوف إلى جانب الأسر المتضررة من الحادث