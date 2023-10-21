شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة العسل الربانية.. تعرف على أنواع الجروح التي يعالجها عسل النحل وأثبتتها الدراسات الطبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشتهر العسل بقدرته على الشفاء فهو يساهم في علاج الجروح والتهابات الجلد والبثور والدمامل وخاصةً عند غليه حيث يمحي البكتيريا والفطريات التي تكون بداخل الجلد.

فوائد العسل:

يعمل على محو البكتيريا بأكثر من طريقة، حيث انه له تأثير حامضي يمحي الجراثيم

يقوم بقتل الجراثيم والتخلص منها

مرطب قوي للبشرة، يعمل علي ترطيب الجلد ومرونته، كما أنه يسرع من التئام الجروح،

ولكن تختلف قدرته على حسب النوع المستخدم، ويعد عسل مانوكا الذي تنتجه نيوزيلندا هو اكثر الانواع تأثيرا، لأنه يحتوي على مكونات ذات قدرة عالية على محو البكتيريا ومداواة الجروح.

ولا بد أن يكون العسل طبيعياً مئة بالمئة ليعمل على قتل الفطريات والبكتيريا ومداواة الجروح.

يلزم تجنب استعمال العسل الخام للتخلص من الجروح و علاجها ، فهو يُحدِث نتيجة عكسية فبدلاً من علاج العدوى والحد من انتشارها ، فقد يكون مؤثر في زيادة انتشار العدوى بشكل أكثر ويرجع السبب في ذلك إلى احتوائه على كمية كبيرة من سكر الفركتوز الذي يساهم في عملية انتشار العدوى.

يعد زيارة الطبيب أو أقرب عيادة أمر مهم. يجب زيارة الطبيب لمعرفة الحالة بصورة أفضل.

أنواع الجروح التي يعالجها العسل أثبتت العديد من الدراسات:

أن عسل النحل يساعد بشكل كبير في دواء أنواع الجروح،بدرجاتها المختلفة

ومنها جروح الدرجة الثانية، التي تصيب الطبقة الخارجية للجلد في المقام الأول، وقد تصل للطبقة الداخلية في بعض الأحيان، حيث يسرع من وتير التئام الأنسجة بصورة أكبر فاعلية من العلاج بالكريمات والمراهم الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية، مثل جروح الولادة القيصرية

كما أن العسل يحتوي على مضادات للبكتيريا تعمل على تطهير موضع الجرح، مما يسرع من عملية التئام الأنسجة الجروح القوية التي تخلف ندوب على الجلد، ولكن ينصح بعدم وضعة على موضع الإصابة، إلا بعد وقف النزيف وتطهير الجرح وتنظيفه جيدًا.

ويساهم على مقاومة الالتهاب. كل ما عليك فعله هو وضع العسل على مكان الإصابة والجرح و من الممكن وضعه على قطعة قماش نظيفة ووضعها على الجرح، وتوجد أدلة علمية على استخدامه في الطب البديل لعلاج الجروح ولا يمكن أخذ العسل باعتباره الحل لكل الجروح فيجب استشارة الطبيب.