شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان السعودي محمد عبده يدخل المستشفى ..وهذه تطورات حالته الصحية إشاعة ام حقيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه فنان العرب محمد عبده رسالة لجمهوره من المستشفى وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية. وانتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لزيارة الفنان رابح صقر لمحمد عبده في المستشفى حيث استقبله الأخير بالترحاب. وقال محمد عبده: إحنا اليوم سعداء جداً، عندي حبيبي وأخويا اللي سوى أكبر معروف معايا، حضر الحفل مكاني إمبارح لإني في المستشفى. عدن - ياسمين التهامي - وجه فنان العرب محمد عبده رسالة لجمهوره من المستشفى وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

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