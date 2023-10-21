شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد حبة البركة مع العسل تعالج العظام والسكر والضغط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما هي فوائد العسل والحبة السوداء على الريق، وعند الحديث عن افضل الاطعمة الصحية التي ينصح بتناولها يأتي العسل في المرتبة الاولى نظرا لخصائصه الفريدة وفوائده الصحية لتحسين وعلاج العديد من المشاكل الصحية والامراض.

اما الحبة السوداء او حبة البركة، فهي من اصناف النباتات العشبية التي تدخل في العديد من الاستخدامات كالطهي والعلاجات الطبيعية والجمالية وغيرها كونها تمتاز بمزايا علاجية ودوائية عدة.

وعند مزج العسل مع الحبة السوداء، فان النتيجة تكون مضاعفة لجهة تحسين الصحة والعناية بالجسم والجلد والشعر وغيرها. ويبدو ان لتناول العسل مع الحبة السوداء على الريق له فوائد عديدة نستعرضها سويا.

محاربة الخمول والكسل والارهاق البدني وتنشيط الجسم.

يسهم تناول مزيج العسل والحبة السوداء على الريق في توفير الفوائد التالية:

• تحسين الحالة المزاجية والتخفيف من مشاعر التوتر والعصبية والحزن والاكتئاب.

علاج مشاكل الزكام والسعال ومشاكل الصدرية خصوصا الربو.

• تحفيز وتحسين القدرات الذهنية والعقلية ووظائف الدماغ خاصة سرعة البديهة واليقظة والتركيز، اضافة لتنشيط الذاكرة والقدرة على استحضار المعلومات.

• تزويد المرأة الحامل بما تحتاجه من العناصر الطبيعية والفيتامينات خلال فترة الحمل، اضافة للحد من الغثيان والدوخة والرغبة بالتقيؤ.

• تطهير المعدة والامعاء بشكل طبيعي والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي كالالتهابات المعوية والاثني عشر والقرحة والاسهال والمغص وعسر الهضم.

• محاربة الجذور الحرة والشقوق التي تتسبب بالعديد من الامراض الخطيرة والمزمنة مثل مرض السرطان بكافة انواعه.

• علاج مشاكل الجلد والبشرة كون مزيج العسل والحبة السوداء يساعد في التخلص من البكتيريا والشوائب التي تصيب البشرة ويحول دون ظهور حب الشباب والبثور وعلامات التقدم بالسن والشيخوخة.