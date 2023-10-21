عدن - ياسمين التهامي - أغرب وأسرع طلاق في العالم .. عروسة خليجية تطلب الطلاق بعد ثلاث دقائق من زواجها لسبب صادم

السبت 21 اكتوبر 2023 الساعة 07:59

تقدم زوجان في الكويت بطلب الطلاق، بعد 3 دقائق من عقد قرانهما، في واقعة غريبة من نوعها.

وبحسب وسائل إعلام فإن قرار الطلاق جاء بعد أن سخر العريس من العروس أثناء مغادرتهما حفل الزفاف، كما قام بسبها عقب انتهاء الإجراءات القانونية.ووأوضحت وسائل الإعلام أنه خلال خروج الزوجين من قاعة المحكمة، تعثرت العروس وسقطت، فإذا بالعريس يصفها بالغبية، لتطلب الأخيرة من القاضي إنهاء زواجهما على الفو