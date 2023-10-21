شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة لن تصدقيها عند حرق ورق الغار في منزلك هتندمي على عدم معرفتها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معجزة لن تصدقيها عند حرق ورق الغار في منزلك هتندمي على عدم معرفتها !