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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: فتاة سعودية تتفاجأ برسالة خطية وغير متوقعة من رجل مرور بعد تعرضها لـ 3 حوادث في شهر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد: فتاة سعودية تتفاجأ برسالة خطية وغير متوقعة من رجل مرور بعد تعرضها لـ 3 حوادث في شهر
السبت 21 اكتوبر 2023 الساعة 08:00
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة، توثق رجل مرور يكتب دعاء لفتاة صدمت بسيارتها 3 مرات في شهر واحد.
وقالت الفتاة: “انصدمت سيارتي ثلاث مرات بنفس الشهر، ورحت المرور أراجع وكتب لي دعاء، قالي اقرئيه كل يوم وما يصيبك شيء بعد كدا بإذن الله”.
وتابعت بوضع الدعاء الذي كتبه رجل المرور: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يضره شيء”. 3 مرات
واختتمت: “كل الحوادث كانت نسبة المسؤولية 100 % على الطرف الثاني”.