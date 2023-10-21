عدن - ياسمين التهامي - شاهد: فتاة سعودية تتفاجأ برسالة خطية وغير متوقعة من رجل مرور بعد تعرضها لـ 3 حوادث في شهر

السبت 21 اكتوبر 2023 الساعة 08:00

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة، توثق رجل مرور يكتب دعاء لفتاة صدمت بسيارتها 3 مرات في شهر واحد.

وقالت الفتاة: “انصدمت سيارتي ثلاث مرات بنفس الشهر، ورحت المرور أراجع وكتب لي دعاء، قالي اقرئيه كل يوم وما يصيبك شيء بعد كدا بإذن الله”.

وتابعت بوضع الدعاء الذي كتبه رجل المرور: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يضره شيء”. 3 مرات

واختتمت: “كل الحوادث كانت نسبة المسؤولية 100 % على الطرف الثاني”.