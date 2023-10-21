عدن - ياسمين التهامي - قرار صادم للمغتربين في السعودية جعل الوافدين يغادرون المملكة

السبت 21 اكتوبر 2023 الساعة 08:31

وطين منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن كما تم توطين 14 نشاطًا في منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية كما سيتم توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت. وزارة الموارد البشرية وتضمن قرار الوزارة اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، وجاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. توطين أنشطة البريد ونقل الطرود وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود ويشمل ذلك قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 50 في جميع المنشآت المرخصة، من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. توطين قطاع الأجهزة الطبية كما سيتم كذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية اعتبارا من تاريخ 1444/09/10 الموافق 2023/04/01، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن والانشطة. وشملت المرحلة الثانية من توطين قطاع الاجهزة الطبية توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80%. كما سيتم توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50% حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة، ويسري ذلك على جميع المنشآت العاملة في انشطة الاجهزة والمستلزمات الطبية. المحفزات والدعم مهن السعودية وأكدت وزارة الموارد ة ، أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، هذا الإضافة إلى الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وكذلك برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأدلة الإجرائية: تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيل مواقع المهن والأنشطة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة التزام المنشآت بهذه القرارات للاستجابة للجزاءات القانونية. . والتي سيتم تطبيقها على المخالفين.