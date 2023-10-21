شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصفة لبان الذكر والفازلين لتبييض وشد تجاعيد البشرة “أقوى كولاجين” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحظى البشرة بعناية واهتمام كبيرين للحفاظ على شبابها وجمالها فعندما تظهر التجاعيد وتفقد البشرة إشراقتها وشدّها، يصبح البحث عن حلول فعّالة وآمنة أمرًا ضروريًا إحدى هذه الحلول هي استخدام كريم لبان الذكر والفازلين لتبييض وشد تجاعيد البشرة سنتعرف في هذا المقال على مكونات هذا الكريم وطريقة استخدامه وفوائده المحتملة.

طريقة عمل كريم لبان الذكر

قبل أن نشرح كيفية عمل هذا الكريم، دعونا نتعرف على فوائد مكوناته الرئيسية.

1- لبان الذكر:

يعد لبان الذكر أحد المكونات الطبيعية المعروفة بقدرتها على تجديد الخلايا وتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة يعزز لبان الذكر مرونة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة كما يساعد على توحيد لون البشرة وتفتيحها، مما يمنحها مظهرًا مشرقًا وصحيًا.- الفازلين:

الفازلين مادة مهدئة ومرطبة للبشرة يحافظ على ترطيب البشرة ويقلل من فقدان الرطوبة يعزز الفازلين تجديد خلايا البشرة ويحميها من العوامل البيئية المضرة كما أنه يحافظ على مرونة البشرة ويساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

الآن، دعونا نتعرف على طريقة عمل هذا الكريم الفعّال:

المكونات:

-1 ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

-2 ملاعق صغيرة من الفازلين.

الطريقة:

1. قومي بتحضير وعاء نظيف وجاف.

2. أضيفي لبان الذكر المطحون إلى الوعاء.

3. أضيفي الفازلين إلى الوعاء واخلطي المكونين جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس ومتماسك.

4. قومي بوضع الكريم المحضر في وعاء تجميل أو حاوية نظيفة ومحكمة الإغلاق.كيفية استخدام الكريم:

1. قومي بتنظيف وتجفيف وجهك جيدًا.

2. ضعي كمية صغيرة من الكريم على الوجه والرقبة واليدين (إذا رغبتِ).

3. قومي بتدليك الكريم بلطف على الجلد بحركات دائرية لمدة5-10 دقائق.

4. اتركي الكريم على البشرة لمدة30-45 دقيقة.

5. قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر وجفّفيه بلطف بمنشفة نظيفة.

6. استخدمي الكريم مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

من المهم التنبيه إلى أنه قد يستغرق بعض الوقت لملاحظة النتائج، لذا يجب الاستمرار على استخدام الكريم بانتظام لأفضل النتائج.

باختصار، يُعدّ كريم لبان الذكر والفازلين فعّالًا لتبييض وشد تجاعيد البشرة يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين وترطيب البشرة وتحسين مرونتها للحصول على أفضل النتائج، يجب استخدام الكريم بانتظام والمحافظة على نظافة البشرة وشدّها..