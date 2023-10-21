شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة صادمة تكشفها صحيفة اوربية اذا تناولت ملعقة من العسل على الريق لن تتخلى عنها أبداً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - العسل مضاد حيوي طبيعي، يحتوي صفات تميزه عن أي غذاء اخر، وهو مصدر رائع للطاقة وليس فقط مجرد نوع من أنواع التحلية، وطريقة لإضافة المذاق الحلو اللذيذ إلى وجباتك، هو أكثر بكثير مما تتصور بسبب ما يحويه من مغذيات تجعله يعود بالعديد من الفوائد على صحتك، فما أهم فوائد العسل على الريق؟ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المهمة والضرورية لصحة ونمو الجسم، بما فيها فيتامين ك، وفيتامين هـ، وفيتامين أ، وكذلك على العديد من الإنزيمات الضرورية للجسم والأملاح المعدنية بما فيها الحديد، والنحاس، والفسفور، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والمنغنيز وغيرها، مما يجعل منه غذاء متكاملا. .

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة صادمة تكشفها صحيفة اوربية اذا تناولت ملعقة من العسل على الريق لن تتخلى عنها أبداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.