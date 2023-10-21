شكرا لقرائتكم خبر عن قصة غريبة لرجل حبَس نفسه 55 عاماً بسبب خوفه من النساء.. وهذا ما فعلته نساء القرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعيش رجل إفريقي يبلغ من العمر 71 عامًا، في منزل منعزل برواندا، محاطًا بسياج يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار منذ أكثر من نصف قرن؛ لأن قُربه من النساء يخيفه.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، كان الرواندي كاليتكس نزامويتا في السادسة عشرة من عمره فقط عندما قرر أن خوفه من النساء أكبر من أن يتحمله.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام في جنوب إفريقيا، أن "نزامويتا" لم يكن يستطيع تحمل التواجد قرب أفراد من الجنس الآخر؛ ناهيك عن التحدث معهن؛ لذلك قام ببناء سياج خشبي حول منزله المتواضع ولم يخرج من المنزل منذ ذلك الحين.

وهذا ما فعلته النساء

ولكن على الرغم من ذلك، وبدلًا من تجنبه؛ كانت النساء في قريته برواندا، يعتنين به دائمًا، ويرمين كل أنواع الأشياء مثل الطعام والملابس في فناء منزله المغلق.

وعلى الرغم من أنه لا يفتح لهن الباب أبدًا؛ إلا أنه كان يستخدم الأشياء التي يقدمنها له.

ونقلت وسائل إعلام جنوب إفريقية عن إحدى النساء، قولها: "الغريب، ورغم أنه يخشى النساء؛ إلا أننا نحن من نساعده في الحصول على الطعام وبعض الأشياء التي يحتاجها. وعندما تحاول مساعدته، فهو لا يريد أن نقترب منه أو نتحدث معه. وبدلًا من ذلك نعطيه الأشياء عن طريق رميها في منزله، ثم يأتي ويلتقطها. لا يسمح لنا بالاقتراب منه؛ لكنه لا يزال يأخذ ما نقدمه عن بُعد".

رهاب الأجانب

وحسب الصحيفة، فعلى الرغم من أنه لم يتم تشخيص حالة "نزامويتا " فعليًّا؛ يُعتَقد أنه يعاني من رهاب الأجانب، وهي حالة نادرة جدًّا توصف بأنها "خوف مرضي وغير عقلاني من النساء". وقال الرجل الذي لم يتزوج بالطبع: "لا أريد النساء من حولي لأنهن يخِفْنني". وأضاف: "أقفل على نفسي هنا وأحيط منزلي بسياج لضمان عدم اقتراب النساء مني".

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، تَصدرت قصة "نزامويتا " عناوين الأخبار لأول مرة في أغسطس، عندما نشرت شركة الإعلام الإفريقية "أفريماكس" مقطع فيديو عنه، وقد انتشر مؤخرًا على نطاق واسع.