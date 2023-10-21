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ولي العهد السعودي يهز أمريكا ويرعب إسرائيل بتصريح ناري ومزلزل

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عدن - ياسمين التهامي - ولي العهد السعودي يهز أمريكا ويرعب إسرائيل بتصريح ناري ومزلزل

دعا ولي العهد السعودي الأمير إلى إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع، معتبرا أن العنف في غزة يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.

 

وفي كلمة له خلال افتتاح القمة الأولى بين دول ، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"، قال بن سلمان: "يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء".

 

أقرأ أيضاََ:وأكد "أننا نرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة"، واصفا ذلك بأنه "جريمة شنيعة واعتداء وحشي".

 

وشدد على "ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية"، مشيرا إلى "ضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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