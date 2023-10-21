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عدن - ياسمين التهامي - وفر فلوسك ولا تشتري المبيدات.. أسرع طريقة تقضي بها على جميع الحشرات والنمل والصراصير في المنزل

تعد حشرة البق من الحشرات المؤذية كثيرا لربة المنزل وذلك لأنها تتكاثر بصورة كبيرة و ولا تخرج من المنزل بسهولة فإن تواجد تلك الحشرة داخل المنزل فإنها تتكاثر بشكل يومي وتوجد داخل الأخشاب والمفروشات وعندما تقوم ربة المنزل باستخدام المبيدات الحشرية حتى تتخلص من تلك الحشرة فإن ذلك لا يجيد نفعا وتبقى الحشرة كما هي لذلك استطعنا أن نجد وصفة طبيعية تساعد على التخلص من حشرة البق بواسطة الجاز فيعد الجاز من المكونات الطبيعية التي تساعد على التخلص من البق بصورة سريعة وسوف نوضح لكم طريقة استخدام وصفة الجاز من خلال هذا المقال

مكونات وصفة الجاز تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وسوف نوضح لكم من خلال الآتي.

أقرأ أيضاََ:نصف كوب من الجاز. 2 معلقة من سائل التنظيف. 1/4 كوب خل. 1/4 كوب من الكلور. معلقة كبيرة من ملح الليمون. طريقة تحضير الوصفة

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تختلط سويا. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخيط في بخاخ ثم نقوم برش به جميع الأماكن التي يوجد بها حشرة البق.سوف نلاحظ بأن تلك الحشرة تختفي بصورة سريعة ويمكن ربة منزل من خلالها التخلص من جميع البيض الخاص بها. يمكن استخدام تلك الوصفة أيضا في التخلص من جميع باقي الحشرات فأن رائحة الجاز النفاذة تساعد على التخلص من جميع الحشرات المنزلية. الوصفة الثانية للتخلص من الحشرات

تتكون تلك الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة ومن تلك المكونات القرنفل وسوف نوضح باقي المكونات من خلال ما يلي.

معلقة من القرنفل. معلقة من القرفة. معلقة من ورق الغار المطحون. كوب من الخل. طريقة تحضير الوصفة:نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونرفعها على النار. ونتركه حتى تمام الغليان. ثم بعد ذلك نقوم بتقليبه جيدا حتى تختلط سويا. ثم نقوم بوضعه في بخاخ ورش به جميع الحشرات وسوف نلاحظ التخلص من حشرة البق وجميع الحشرات المنزلية. يمكن التخلص من بق الفراش بسهولة لاستخدام بعض المكونات الطبيعية البسيطة مثل وضع الفلفل الاسود او وضع البصل مع المسمار حيث تساهم في التخلص من جميع الحشرات مثل الصراصير والنمل وطفؤ وقت قصير بدون مجهود وتعب وتجعل المنزل نظيف جدا خالي من الحشرات الموجودة حيث لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة تضر بالبيت انما أغلبها مواد طبيعية موجود في كل منزل

تساعد الزيوت العطرية في طرد الحشرات مثل زيت النعناع وزيت القرفة وزيت الأوكالبتوس يمكن استخدام هذه الزيوت بوضعها في عبوات مفتوحة أو بخاخات، أو إضافتها إلى الماء عند التنظيف يمكن استخدام الفخاخ للتخلص منهناك بعض النباتات التي تساعد في طرد الحشرا مثل الريحان والنعناع والريحان واللافندر. يمكن زراعة هذه النباتات في المنزل أو وضعها في البلكونه

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