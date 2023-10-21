شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تواصل سحق دبي وتسجل رقماً تاريخياً في عدد المليارديرات الذين قرروا السكن فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار خطواتها الرامية لتحقيق أهداف رؤية 2030 والتي من أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية، استطاعت السعودية خلال السنتين الماضيتين جذب العديد من كبار المستثمرين وأصحاب الثروات الكبيرة، لتحتل مراكز متقدمة في التصنيف العالمي لأفضل 50 مدينة عالمية يسكن فيها المليارديرات.

ووفقاً لتقرير صادر عن "شركة هينلي وشركاه"، فقد جاءت العاصمة السعودية الرياض ضمن أفضل 50 مدينة عالمية في عدد أصحاب الثروات العالميين.

وحسب التقرير حلت الرياض في المرتبة 46 عالميا، ودبي في المرتبة 16 عالمياً بـ15 مليارديراً و 210 "سنتي-مليونير".

وأوضح التقرير أنه يوجد في الرياض حاليًا 9 مليارديرات و65 "سنتي-مليونير"، وهم الأفراد الذين يمتلكون ثروات تصل أو تزيد على 100 مليون دولار.

فيما احتلت الرياض المركز الثالث عالميًا من حيث نسبة النمو المتوقعة لعدد "السنتي-مليونير"، حيث تسجل نسبة نمو تبلغ 85%، فيما تحتل دبي المركز السابع عالميًا بنسبة نمو تبلغ 78%.

وتحتل نيويورك المرتبة الأولى من حيث عدد الأثرياء، تليها سان فرانسيسكو في المرتبة الثانية، وثالثًا تأتي مدينة لوس أنجلوس، بينما تحتل لندن المرتبة الرابعة وبكين المرتبة الخامسة.

برنامج المقار الإقليمية

وكانت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، قد أعلنت عن برنامج المقار الإقليمية في عام 2021، مما أدى إلى حدوث صدمة في الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد معظم المكاتب الرئيسية للشركات الإقليمية، وفق ما ذكرته مجلة فاينانشيال تايمز.

وقد طالبت السعودية من الشركات العالمية بنقل مكاتبها الإقليمية إلى الرياض، ووعدتهم بالعديد من التسهيلات والإمتيازات، منها إعفاءهم من الضرائب.

وفي هذا السياق قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقراتها إلى المملكة هذا العام 2023، لتأمين عقود حكومية مربحة، من الممكن أن تحصل على إعفاءات ضريبية.

ومخطط "المقار الإقليمية" السعودي، هو جزء من خطة طموحة لجعل المملكة العربية السعودية أقل اعتمادا على عائدات النفط من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل.

ومن المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، والتي تهيمن على الاقتصاد، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.

وقد تم بالفعل منح حوالي 80 شركة، بما في ذلك "يونيليفر" و"سيمنز"، تراخيص لنقل مقراتهم الإقليمية إلى المملكة، ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في منطقة الملك عبد الله المالية بالرياض.

وأعلنت شركة "بيبسي" في وقت سابق من هذا العام 2023، أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى المملكة.