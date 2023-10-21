استهدف قيادات في الجيش اليمني - "يمن شباب نت" يحصل على معلومات خاصة حول وجهة الهجوم الحوثي الذي اعترضته البحرية الأمريكية ونوعية السلاح المستخدم

المنامة - ياسر ابراهيم - تحصل "يمن شباب نت" على معلومات خاصة بشأن وجهة الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي وأعلنت البحرية الأمريكية اعتراضها قبالة السواحل اليمنية يوم أمس الأول.



وقال مصدر عسكري، إن الهجوم الحوثي استهدف الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية ومدنية كانت في زيارة لقوات خفر السواحل اليمنية المرابطة في بعض الجزر التابعة لمديرية ميدي شمال غربي محافظة حجة والمحاذية لمنطقة جازان السعودية.



وأوضح المصدر الذي تحدث لـ "يمن شباب نت"، أن الهجوم تزامن مع زيارة الفريق بن عزيز، للتشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة وأن صواريخ حوثية سقطت بالتزامن مع الزيارة، كما هاجمت طائرات مُسيّرة الجزر اليمنية التي زارها الفريق بن صغير.



وكان العقيد في البحرية اليمنية ومحرر الأخبار العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة، محمد اليوسفي، قد أعلن في الساعة العاشرة من مساء الخميس، في تدوينة على منصة "إكس"، أن "مسيرات حوثية استهدفت عددا من الجزر اليمنية الواقعة تحت سيطرة الشرعية في البحر الأحمر قبالة سواحل حجة".



وأظهرت صور حطام حصل عليها "يمن شباب نت"، أن الصاروخ المستخدم من نوع امرام جو جو وليس صاروخا باليستيا يمكنه العبور إلى مسافات كبيرة.





كما تشير المعلومات إلى أن هدف الصواريخ لم تكن باتجاه السفن الأمريكية أو الاحتلال الإسرائيلي ـ كما جرى الترويج لها ـ وإنما الفريق صغير بن عزيز الذي عاد قبل أيام من زيارة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتقي قيادات كبيرة في الجيش الأمريكي.



وكان فضل أبو طالب أمين عام المكتب السياسي للحوثي، اعتبر في وقت سابق الزيارة المجدولة للفريق بن عزيز والتي تزامنت مع العدوان الإسرائيلي على غزة، بأنها خدمة "لأمريكا وإسرائيل"، حد وصفه.



وفي وقت متأخر من مساء الخميس، قال البنتاغون إن سفينة حربية أمريكية يو إس إس كارني أسقطت عدة صواريخ طائرات مُسيّرة، انطلقت من اليمن.



واتهمت الولايات المتحدة مليشيا الحوثي بإطلاق الصواريخ والطيران المسير لكنها لم تجزم بوجهة الأهداف الحوثية، ولم تتبن مليشيا الحوثي الهجوم حتى الآن.



ويزور بن عزيز محافظة حجة منذ أيام، ونشر إعلام الجيش في وقت متأخر الجمعة مقطعا مصورا لزيارة بن عزيز أرخبيل الجزر اليمنية غير المأهولة شمالي حجة على بعد عشرات الأميال من خط الملاحة الدولية، كما نشرت وكالة سبأ الرسمية خبراً عن الزيارة التي رافقه فيها قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحي صلاح ومحافظة محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني.

