رفع الضحايا إلى 8 خلال يومين.. إصابة مواطن وإعطاب جرافته إثر انفجار لغم حوثي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن بجروح في أجزاء متفرقة من جسمه، وأعطبت جرافته إثر انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في إحدى البلدات بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وأفاد الناشط الحقوقي "مجاهد القب" في تدوينة على منصة "إكس"، الجمعة، أن لغما حوثياً انفجر بجرافة زراعية ما أدى إلى إعطابها وإصابة سائقها "بشظايا في وجهه وأجزاء متفرقه من جسمه".



وأوضح إلى أن الانفجار وقع بالقرب من مصنع الثلج شرق مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة.



وأضاف "أن هذا الضحية الثاني بعد انفجار لغم وإصابة سائق جرافة مماثلة في محوى البلكم شرق المدينة".



وأشار "القب" ـ وهو راصد محلي لضحايا الألغام الحوثية ـ إلى أن 8 مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال اليومين الماضيين، جراء انفجار الغام مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة.



وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية، تضرراً من الألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة المئات خلال السنوات الأخيرة.

