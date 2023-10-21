شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل.. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندري و به سم قاتل يؤدي للوفاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سم قاتل.. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندري و به سم قاتل يؤدي للوفاة