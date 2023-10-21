شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ما سيحدث لجسمك عند تناول تفاحة واحدة يومياً قبل النوم تبعد عنك الطبيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - br />يعد التفاح الأحمر من أفضل أنواعالفاكهة لدى الكثير من الأفراد، وذلك بسبب مذاقه المميز وطعمه اللذيذ. حيث يعتبر التفاح الأحمر من أحسن الفاكهة التي يحبها الكثيرين ويحرصون على تناولها، ولذلك سوف نستعرض معكم من خلال هذا التقرير العديد من الفوائد الصحية المذهلة التي يحتوي عليها التفاح الأحمر. خاصةً في حالة تناوله قبل النوم والتي سوف تجعل الأشخاص الذين لا يتناولونه يحرصون على إضافته إلى نظامهم الغذائي.

فوائد التفاح الأحمر قبل النوم

1- يساعد التفاح الأحمر على النوم: حيث أكدت دراسة علمية حديثة أن تناول التفاح الأحمر قبل النوم يعمل على نوم هادئ بعيداً عن الاضطرابات والأرق. وذلك بسبب، احتوائه على نسب كبيرة من فيتامين سي وفيتامين ب 6، وهذه العناصر مرتبطة بالنوم الهادئ. حيث أشاروا الباحثون على أن فيتامين سي يساعد بشكل مؤثر في الحد من الإنزعاج الناتج عن توقف التنفس خلال النوم. ويكون ذلك من خلال خفض ضغط الدم والسكر في الدم. وعلاوةً على ذلك احتواء التفاح الأحمر على عنصر البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضربات القلب واسترخاء العضلات والأعصاب أثناء النوم. وقد يمتلك التفاح الأحمر على كميات عالية من الألياف الغذائية غير القابلة للذوبان. وهو ما يعمل على الإحتفاظ بالمياه في الأمعاء. وذلك ما يلعب دوراً هاماً في تنظيم وتسهيل عملية هضم الطعام وتقليل الرغبة في الذهاب إلى الحمام خلال فترة اليوم. وهو ما يساعد أيضاً على النوم بهدوء بدون الشعور بالأرق.

2- الحفاظ على صحة القلب والشرايين: أشارت الكثير من الأبحاث والدراسات الطبية الحديثة أن تناول التفاح الأحمر قبل النوم يعد مفيد للغاية لصحة القلب. حيث أنه يساعد على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم ويمنع تراكمه في الشرايين. وبالتالي تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب. وذلك بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والتي تساعد على منع تراكم السموم والحد من الإصابة بالالتهابات.

3- مغذي وقليل السعرات الحرارية: من أفضل ما يميز التفاح الأحمر أنه يحتوي على كمية قليلة للغاية من السعرات الحرارية. بالإضافة إلى نسب كبيرة من المعادن والفيتامينات ومنها الحديد والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين A وفيتامين C. وهو ما يساعد في منح الشعور بالشبع وامتلاء المعدة وسد الشهية في حالة تناوله كوجبة خفيفة أثناء الليل وهو ما يساعد في إنقاص الوزن الزائد