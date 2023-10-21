شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الدولية لضحايا الحروب والكوارث بالمهرة تدشن حملة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المهرة/خاص. دشنت الجمعية الدولية لضحايا الحروب والكوارث (الأمين) بمحافظة المهرة اليوم حملة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى تحت شعار " مكافحة العدوى مسؤلية الجميع "برعاية محافظة محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

وفي احتفال التدشين الذي حضره عوض مبارك مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان والاستاذ سالم السقاف منسق مركز الملك سلمان و الاستاذ علي المطيري نائب مدير مركز الملك سلمان بالمهرة والدكتور مراد بن عقيل المنسق الطبي والاستاذ احمد بن بريك مسوؤل الصحة الانجابية بالمكلا والاستاذ سالم القميري نائب مدير مستشفى الغيضة والاستاذ محمد التميمي مدير ادارة الجودة والاستاذ عوض باعبده مدير مكافحة العدوى بالمستشفى.

رحب مدير الجمعية الدولية لضحايا الحروب والكوارث بالمهرة (الأمين) الدكتور محمد الناشري بالحاضرين جميعاً مشيرا إلى أهمية مكافحة العدوى وان الحملة تستهدف العاملين الصحيين للقضاء على انتقال العدوى من المراكز الصحية للمرضى والمراجعين.

وقدم الناشري للحاضرين نبذة عن مركز الغسيل والخدمات الصحية المتنوعة التي يقدمها لمرضى الفشل الكلوي واهمها جلسات الغسيل المنتظمة والدورية للمرضى ،والجهود التشغيلية التي تقوم بها الجمعية.

من جانبه ثمن مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عوض مبارك جهود الجمعية الدولية لضحايا الحروب والكوارث( الأمين) لإنجاح هذه الحملة من خلال استهداف المركز الصحية وأماكن انتقال العدوى.

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية الدولية لضحايا الحروب والكوارث بالمهرة تدشن حملة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.