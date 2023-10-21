مقتل جنديين برصاص مسلحين مجهولين شرق مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل جنديان من حماية تأمين مرور ناقلات النفط، برصاص مسلحين مجهولين، شرق مدينة مأرب (شرق اليمن).



وقالت منصة "مأرب 360"، إن جنديين من الحملة المكلفة بتأمين مرور قواطر شركة النفط إلى محطة غويربان، قتلا، الجمعة، على يد مسلحين مجهولين من قطاع الطرق بالقرب من منطقة "ابوجنب" على الخط الدولي بين الرويك ومنطقة "غويربان".



وأضافت أن المسلحين قاموا بنهب طقم عسكري تابع للجنود القتلى، قبل أن يستعيده مسلحون قبليون كانوا بالقرب من موقع الحادثة.



وبين الفينة والأخرى، يتعرض جنود ومسافرين لعمليات تقطع من قبل مسلحين مجهولين في الخط الدولي الرابط بين مأرب ـ حضرموت، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى ونهب ممتلكات.

