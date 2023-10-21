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عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد تحذر المواطنين في 4 مناطق سعودية وتناشدهم بعدم الخروج من المنازل خلال الساعات القادمة

حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، المواطنين والمقيمين في 4 مناطق سعودية من تقلبات الطقس التي ستحدث خلال الساعات القادمة، متوقعاً هطول أمطار رعدية وجريان السيول في تلك المناطق، وهو ما يستوجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.وفي تقريره عن حالة الطقس في السعودية، قال المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى بعض الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط،

وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجيا من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي،

فيماتكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا خلال النهار إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.كشفت آخر الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمى المُحاكاة الحاسوبية، إلى أنه ستتركز فرص تكاثر السُحب الرُكامية الماطرة خلال الأيام القليلة المقبلة على مُرتفعات: جازان وعسير والباحة، كما تطول بعض السهول الساحلية من هذه المناطق.

ويُتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تترافق هذه السُحب بهطول أمطارٍ مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، ونشاط في التيارات الهابطة مع احتمالية جريان للأودية والشعاب في بعض الأنحاء.ويُشير آخر النماذج الحاسوبية، إلى توقعات بأن تتجدّد فرص الأمطار على مُحافظات عِدّة من مكة المكرّمة، وبخاصة المُرتفعات الشرقية لمكة المكرّمة، وذلك يوم الأحد المقبل 22 أكتوبر، وتكون هذه الأمطار مُتفاوتة الغزارة ويصحبها حدوث العواصف الرعدية أحياناً.

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