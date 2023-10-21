شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء الخارق .. "طبيب يكشف غذاء خارق مضاد للسرطان والزهايمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �حتوي جذور الكركم على نسبة عالية من الكركمين، وهو مركب نباتي مضاد للأكسدة، حيث يلعب دورًا كبيرًا في تقليل فرص الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنة على حدٍ سواء.

وتأتي فوائده نظرًا لقدرته على تقوية الجهاز المناعي وتثبيط نشاط الشوارد الحرة التي تهدد خلايا الجسم بخطر الالتهاب والتلف، إلا أنه قد يكون له بعض الفوائد الخاصة لمرضى وألزهايمر، فما حقيقة هذها الأمر.

وفي هذا الصدد، كشف أحد أطباء جامعة هارفارد، عن أقوى غذاء خارق مضاد للسرطان وألزهايمر، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الكركمين له فوائد خاصة لمرضى السكري ومضادة لأمراض القلب.

وأضاف الطبيب: أن الكركمين أيضًا له فوائد خاصة لمرضى وألزهايمر، مشيرًا إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن له تأثيرات مضادة للالتهابات ووقائية للأعصاب.

ولفت الطبيب إلى أنه الكركمين يظهر أنشطة مضادة للسرطان، مثل سرطانات الثدي والقولون الرئة والبروستاتا، مؤكدًا أن هناك بعض الدراسات البحثية أظهرت أيضًا أنه يمكن أن يقلل من بشكل كبير من معدل السكر الصيامي.

وأوضح الطبيب: أن الكركمين يمكن أن يقلل أيضًا من الهيموجلوبين السكري وحتى مؤشر كتلة الجسم، مشيرًا إلى أنه كذلك قد يتسبب في انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم والدهون الثلاثية.

وأكد الطبيب أن الكركمين يمكن أن يقلل من مستويات البروتين التفاعلي C، مشيرًا إلى أن كل هذه النتائج تسلط الضوء على مادة الكركمين المادة النشطة في الكركم، لذلك فهو يعد غذاء خارق بفضل فوائده العديدة.