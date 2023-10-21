شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا للأدوية وحقن الانسولين .. وجبة شعبية بسيطة تضبط السكر في الدم بشكل مذهل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال خبير إن تناول الفاكهة يمكن أن يبطئ من معدل امتصاص السكر في الجسم، وفقا لصحيفة "إكسبريس البريطانية".

يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم. اعتمادًا على النوع الذي لديهم ، سيكون هذا لأسباب مختلفة. يحدث هذا في مرضى السكري من النوع الأول عندما يهاجم جهاز المناعة الخلايا التي تنتج الأنسولين.

بينما يحدث هذا في مرض السكري من النوع 2 إذا كان الجسم لا ينتج كمية كافية من الأنسولين ، أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين.

في كلتا الحالتين ، يتم تشجيع مرضى السكر على الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن .

وهذا يعني تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والملح ، مع تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والبروتينات وبعض الكربوهيدرات النشوية.

يمكن أن تكون فاكهة واحدة على وجه الخصوص مفيدة بشكل خاص لمرضى السكر.

أوصى المعالج الغذائي المسجل أورلي كوتنر بإضافة البامية إلى الوجبات.

قالت: "البامية (أو أصابع السيدة) تحتوي على نوع خاص من الألياف غير القابلة للذوبان التي قد تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء معدل امتصاص السكر من الأمعاء.

"لقد تم استخدامه تقليديًا كعلاج لمرض السكري وأظهرت الدراسات السريرية البشرية الحديثة نتائج واعدة.

"أضفه إلى الحساء واليخنات والكاري ، أو قطّعه وانقعه طوال الليل واشرب الماء في الصباح (لا تجرب هذا إذا كنت تتناول أدوية السكري)."

تحظى البامية بشعبية في العديد من المأكولات بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي والكريول والكاجون والهندية ولكن يمكن شراؤها في المملكة المتحدة.

على الرغم من أنها فاكهة من الناحية الفنية ، إلا أنها تبدو وكأنها خضروات في الطهي.

ماذا يقول البحث؟ تناولت دراسات مختلفة تأثير البامية على مستويات السكر في الدم.

نُشر أحدها في مجلة Phytotherapy Research في عام 2020 ، حيث جرب استخدام مسحوق البامية على 60 من مرضى السكر من النوع 2.

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات حيث أعطيت إحداها 10 جرام من مسحوق البامية الممزوجة مع 150 جرام من الزبادي والأخرى أعطيت فقط 150 جرام من الزبادي.

تناولت المجموعتان هذا مع الغداء والعشاء كل يوم لمدة ثمانية أسابيع.

وقالت الدراسة: "أظهرت النتائج أن استهلاك البامية لمدة ثمانية أسابيع أدى إلى انخفاض كبير في نموذج التماثل الساكن للجلوكوز في بلازما الصيام لتقييم مقاومة الأنسولين ، ومؤشر فحص حساسية الأنسولين الكمي ، وثلاثي الجلسرين ، والكوليسترول الكلي ، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، و LDL- ج / نسبة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL-C) ".

وخلصت إلى أن: "الدراسة الحالية تشير إلى أن استهلاك البامية يمكن أن يؤدي إلى تحسينات في ملف الدهون ، وكذلك مؤشرات نسبة السكر في الدم ، بين مرضى السكري من النوع 2".

بحث منفصل نُشر في نفس المجلة في عام 2022 مقارنة نتائج مجموعتين من 60 مصابًا بالسكري.

أعطيت مجموعة واحدة 1000 مجم من كبسولات البامية عن طريق الفم ، كل ست ساعات لمدة ثمانية أسابيع ، بينما تلقت المجموعة الضابطة كبسولة الدواء الوهمي بنفس الطريقة.

وأضافت أن "مستويات السكر في الدم الصائم (FBS) وسكر الدم (BS) والهيموجلوبين A1C (HgA1c) انخفضت بشكل ملحوظ في مجموعة البامية ضمن التدخل مقارنة بمجموعة التحكم.

"مكملات البامية بالفواكه الكاملة لها تأثير واعد مضاد لفرط سكر الدم في مرضى السكري من النوع 2 الذين يتلقون أدوية عن طريق الفم. يمكن لمرضى السكري الاستفادة من العلاج المساعد للبامية مع الأدوية الأخرى "..