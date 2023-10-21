شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار صارم وصادم الإتحاد السعودي لكره القدم يوجه ضربه موجعة وقاسية ضد رونالدو ورفاقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة قرارات خاصة بالغرامات والمخالفات للجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين، وبطولة كأس الملك. ووجهت اللجنة ضربة موجعة وقاسية ضذ " رونالدو" ورفاقه بنادي النصر . آ حيث قررت اللجنة تغريم مدرب النصر لويس كاسترو مبلغ 20 ألف ريال، بسبب عدم ارتداءه البطاقة التعريفية في مباراة النصر والأهلي التي أقيمت يوم السبت الماضي. آ تغريم الفيصلي 7500 ريال آ كما قررت اللجنة تغريم نادي الفيصلي مبلغ 7500 ريال، بسبب تأخر إداري الفريق الأول لكرة القدم في تسليم قائمة الأسماء قبل بدء مواجهة الفيصلي نظيره الطائي ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. السعودية توجه ضربة موجعة وقاسية ضد "رونالدو" ورفاقه بقرار صارم صدم الجميع.

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