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عدن - ياسمين التهامي - يقلل من تركيز الجلوكوز ويخفض نسبة السكر في الدم شراب طبيعي يفضل تناوله على الريق.. تعرف عليه

تُعَتَبِر عَصِيرُ اللَّيْمُونِ مِنْ أَهْمِ الْمَشْرُوبَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي تُسَاعِدُ عَلَى تَخْفِيضِ نِسْبَةِ السُّكَرِ فِي الدَّمِ. كَمَا أَنَّهُ يَحْتَوِي عَلَى مُرَكَّبَاتٍ تَعْمَلُ عَلَى تَحْسِينِ وَظَائِفِ الْجِهَازِ الْهَضْمِيِّ وَتَنْظِيمِ مُسْتَوَى السُّكَرِ فِي الدَّمِ.

. لِذَا يُفَضَّلُ تَنَاوُلُ عَصِيرِ اللَّيْمُونِ بِدُونِ إِضَافَةِ السُّكَرِ، حَتَّى يَعْمَلَ عَلَى تَنْظِيمِ نِسْبَةِ السُّكَرِ فِي الدَّمِ بِشَكْلٍ فَعَّالٍ.

يُمْكِنُ تَحْضِيرُ كُوكْتَيْلِ الْفَوَاكِهِ اللَّذِيذِ وَالْمُفِيدِ لِلصِّحَّةِ.

فَمَزِيجُ الْفَوَاكِهِ مِثْلَ الْمَوْزِ وَالْفَرَاوِلَةِ وَالتُّوتِ يَحْتَوِي عَلَى نِسْبَةِ مُنْخَفِضَةٍ مِنَ السُّكَرِ، وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ يَحْتَوِي عَلَى الْعَدِيدِ مِنَ الْفِيتَامِينَاتِ وَالْمَعَادِنِ الضَّرُورِيَّةِ لِلْجِسْمِ.

يُمْكِنُ تَحْضِيرُ الْكُوكْتَيْلِ بِإِضَافَةِ الْفَوَاكِهِ الْمُفَضَّلَةِ وَخَلْطِهَا مَعَ اللَّبَنِ أَوْ الزَّبَادِيِّ لِلْحُصُولِ عَلَى مَذَاقٍ لَذِيذٍ وَمُنَعَّشٍ. عَ

مُفِيدٌ لِلصِّحَّةِ. فَالْبُرْتُقَالُ غَنِيٌّ بِالْأَلِيافِ وَالْفِيتَامِينَاتِ، وَخَاصَّةً فِيتَامِين سِيِّ الَّذِي يُعَزِّزُ جِهَازَ الْمُنَاعَةِ وَيَسَاعِدُ فِي مُقَاوَمَةِ الْأَمْرَاضِ. كَمَا أَنَّهُ يَحْتَوِي عَلَى مُرَكَّبَاتٍ تَعْمَلُ عَلَى تَحْسِينِ صِحَّةِ الْقَلْبِ وَتَنْظِيمِ مُسْتَوَى الْكُوَلِيسْتِرُولِ فِي الدَّمِ.

لِذَا يُعْتَبَرُ تَنَاوُلُ عَصِيرِ الْبُرْتُقَالِ وَاحِدًا مِنْ أَفْضَلِ الطُّرُقِ لِلْحُصُولِ عَلَى الْعَدِيدِ مِنَ الْفَوَائِدِ الصِّحِّيَّةِ بِدُونِ زِيَادَةِ نِسْبَةِ السُّكَرِ فِي الدَّمِ. :