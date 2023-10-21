شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من السكتات الدماغية والجلطات.. مختص سعودي يكشف عن أفضل 5 اوقات لشرب الماء.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طريقة عسكرية مذهلة للنوم في دقيقتين.. الطيارون أول من استخدموها اغنئ من السعودية وامريكا اكتشاف اكبر بئر نفطي في العالم.. هذه الدولة ستصبح اقوى الاقتصاد العالمي اكتشاف جبل الذهب الذي حير العلماء على سطح هذه الدوله العربية.. ما وجدوه سيكفي كل من على الأرض لن تصدق كم يبلغ راتب السياف في السعودية.. وماهي الشروط المطلوبة للحصول على هذه الوظيفة أقوى من إبرة الانسولين..عشبة جبارة رخيصة الثمن متوفرة في كل مطبخ تخفض السكر التراكمي خلال دقائق! قصة خادمة وصلت للسعودية بـ1000ريال وغادرتها بأكثر من 100مليون .. لن تتوقع السبب اكتشاف اكبر مخزون من النفط في دولة عربية سيغطي احتياجات العالم وسيجعل النفط السعودي لا حاجة له!!

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