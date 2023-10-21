شكرا لقرائتكم خبر عن هدية من السماء.. حبة من هذه الفاكهة باليوم تقيك من عشرات الأمراض منها السكري سعودي يرثق تجربته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - • محتويات التفاح: تحتوي تفاحة وزن مائة جرام على الآتي: - ستة وثمانين بالمئة ماء. خمسة وتسعين سعرة حرارية. - خمسة وعشرين جرام كربوهيدرات. - أربعة جرام ألياف. - مائة وخمسة وتسعين مليجرام بوتاسيوم. إضافة إلى - فيتامين سي. - مغنيسيوم. - فيتامين أ. - كالسيوم. - حمض الفوليك. - مادة الكيرسيتين المضادة للأكسدةيعتبر التفاح من أفضل الفواكه من حيث القيمة الغذائية إضافة إلى طعمها اللذيذ، فند أن الكثير من الناس يفضلون هذه الفاكهة عن غيرها لوعي بأهميتها أو دون وعي، وفي هذا المنشور سنوضح أهم محتويات هذه الفاكهة وفوائدها كما سنذكر أهم الأضرار التي قد تسببها هذا الفاكهة ولو بشكل نادر، وهي كالتالي :الحماية من مرض السكري فحسب دراسات فإن الأشخاص الذين يتناولون ثلاث تفاحات في الأسبوع عندهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أقل بسبعة في المائة هذا عند غير المصابين، أما المصابين فإن التفاح مفيد جداً لهم خاصة التفاح الأخضر وذلك لأن نسبة الكربوهيدرات والسكريات منخفضة.الفوائد الطبية والصحية للتفاح: - مفيد جداً لصحة القلب وذلك لاحتوئه فيتامين سي وبعض الألياف والبوتاسيوم والمواد المضادة للأكسدة - خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم بنسبة ثلاثة وعشرين بالمائة، ويرفع من نسبة الكوليسترول الجيد بنسبة أربعة بالمائة، وذلك بعد مرور ستة أشهر فقط من استخدامه كطعام وليس شراب.المساعدة في علاج الامساك، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء إضافة إلى الألياف ومادة البكتين وكلها تسهل بشكل كبير على حركة الطعام ومنع الإمساك.يساعد في علاج السمنة. وذلك لأن التفاح يعمل على الشعور بالإمتلاء. • أضرار التفاح: قد يسبب التفاح أضرار في بعض الحالات مثل: - الحساسية فقد يسبب التفاح الحساسية لدى البعض لكنها نادرة الحدوث. - قد تسبب بذور التفاح تسمم في حالة مضغته وأكلته بكثرة. - تسوس الأسنان فالأحماص التي في التفاح قد تسبب تسوس الأسنان لذلك يجب غسل الفم بعد الأكل. - قد يسبب الاختناق للأطفال عند أكلها لذلك يجب على الأم تقطيع التفاح وهرسها لطفلها حتى تساعده على ابتلاعها. - قد يسبب الألم في القولون لمن يعانون من مرض القولون وذلك بسبب القشرة، لذا يفضل تقشير التفاح لمن يعانون من آلام القولون.

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