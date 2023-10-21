شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- برفقة نجله الأمير عبدالعزيز بن فهد في طفولته. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- برفقة نجله الأمير عبدالعزيز بن فهد في طفولته.

وبينت الصورة عن جلوس الأمير عبدالعزيز بجانب والده -رحمه الله- ويبدو أنهما كانا يتبادلان أطراف الحديث دون أن تفارق الابتسامة محياهما. وفيما هذا المقال سنوف نتطرق إلى أبرز المحاطات في حياة الملك فهد رحمة الله. ولد جلالة الملك فهد بن عبد العزيز في مدينة الرياض عام 1920م الموافق 1340هـ.عين وزيرًا للمعارف عام 1373هـ (1953م). وبعد ذلك عين وزيرًا للداخلية عام 1382هـ (1962م). وتعم تعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء عام 1387هـ (1967م)، إضافة إلى مسؤولياته بصفته وزيراً للداخلية. وقع عليه الاختيار من قبل -المغفور له- جلالة الملك خالد وليًّا للعهد في 13 ربيع الأول 1395هـ (25 آذار/مارس/1975م) ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزوّده بصلاحيات واسعة لإدارة شؤون البلاد والإشراف المباشر على مصالح الشعب. ترأس خلال حياته الحافلة بالإنجازات العديد من المناصب العامة والمجالس والهيئات التالية:

المجلس الأعلى للبترول والمعادن. المجلس الأعلى للجامعات. الهيئة الملكية للجبيل وينبع. المجلس الأعلى لرعاية الشباب. اللجنة العليا لسياسة التعليم. اللجنة العليا لشؤون الحج. الهيئة الملكية لتطوير المدينة المنورة. وخلال حياته عمل في الكثير من المهام الخارجية التي تحملها جلالته خلال حياته العامة: عضوية وفد المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بمناسبة افتتاح أعمال الهيئة في نيويورك. ترأس آ أيضا وفد المملكة العربية السعودية في مجلس جامعة الدول العربية في الدار البيضاء عام 1959م. زار فرنسا عام 1967م بدعوة من الحكومة الفرنسية وأجرى محادثات مع الرئيس ديجول. ترأس وفد المملكة إلى بريطانيا عام 1970م للمشاركة في مناقشات مستقبل الخليج. زار فرنسا عام 1975م وأسفرت هذه الزيارة عن إيضاح فرنسا لمعالم سياستها تجاه القضية الفلسطينية بوجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.