شكرا لقرائتكم خبر عن حتي لو بطنك كبيرة ومدلدلة.. كوب قبل النوم لنسف دهون الكرش والبطن بسرعة رهيبة هتخسي 25 كيلو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الوزن الزائد من أكثر المشاكل التي يعتقد الكثير ممن يعانون منها أنه لا يمكن التخلص منها ألا بعد اتباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية, واتباع بعض التمارين الرياضية الصعبة, وعلى عكس ما يعتقد الكثير يمكن التخلص من الوزن الزائد باستخدام مشروب طبيعي, ومن أفضل المشروبات الطبيعية التي تساعد في التخلص من اي دهون متراكمة في الكرش او البطن حيث انه خلال استخدامه في ثلاث ايام, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة التخلص من الكرش او البطن من خلال مشروب قشور الرمان الطبيعي السحري.

كيفية التخلص من الكرش بمشروب قشور الرمان السحري خلال ثلاث أيام مشروب قشر الرمان من المشروبات الطبيعية السحرية التي تساعد في التخلص من الدهون ويعمل على تحويل الجسم الي أداة للتخلص من أي دهون زائدة وذلك دون أن يسبب أي أضرار صحية مثل أدوية التخسيس, ويساعد هذا المشروب في سد الشهية لفترة طويلة وبالتالي تناول الطعام بكمية أقل, ويمكن تحضير المشروب كالتالي:- يتم خلط معلقة من قشر الرمان البودر, ويضاف عليه معلقة من الشاي الأخضر. يتم وضع معلقة من الزنجبيل على الخليط وشرائح من الليمون. يوضع على كل المكونات كوب من الماء الدافئ, ويغطي الخليط جيدا. يترك الخليط ليلة كاملة حتى يمتزج كل منهم معا, وبعد ذلك يتم تناوله قبل النوم بشكل يومي وبعد الاستيقاظ وخلال ثلاث أيام فقط سيتم التخلص من الكرش والبطن.

كيفية التخلص من الوزن الزائد بالمشروبات الطبيعية مشروب البقدونس من أفضل المشروبات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد, حيث يتم وضع كمية من أوراق البقدونس في كوبان من الماء ويتم غلي الاوراق وتصفيتها, ويتم تناول هذا المشروب قبل الأكل بنصف ساعة, ثلاث مرات. الزنجبيل مع الشمر من المشروب الذي تحتوي على الألياف الغذائية التي تملاء المعدة والتي تسد النهم تجاه تناول الطعام, ويحفز الجسم للتخلص من دهون الكرش والبطن, ويتم تحضير المشروب بمعلقة زنجبيل ومعلقة من الشمر وكوب ماء ويتم غلى المكونات معا وتناوله على الريق بشكل يومي.

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