اخسري 3 كيلوغرامات من وزنك في الأسبوع مع هذا المشروب الخارق.. طريقة إعداده في المنزل

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عدن - ياسمين التهامي - لا شك أن إنقاص الوزن بسرعة ليس أمراً سهلاً، بل يحتاج إلى وقت طويل وإرادة حديدية. ولكن مع هذا المشروب السحري يمكنك إنقاص وزنك 3 كيلوغرامات في أسبوع. إليك طريقة تحضير مشروب الشمر والنعناع السحري الرائع والفعَّال
*المُكوِّنات: ـ ملعقتان من بذور الشمر. ـ رزمة من النعناع الأخضر. ـ القليل من عصير الليمون. ـ كوبان من الماء. ـ قشور حبة من الليمون.
*التحضير: – قومي بغلي الماء وقشور الليمون في وعاء على النار لمدة خمس دقائق. – بعدها، ارفعي المزيج عن النار، صفيه وضعيه جانباً. – امزجي كلاً من بذورالشمر والنعناع الأخضر، بعد فرمه ناعماً، وعصير الليمون والعسل.
– اخلطي المزيجين مع بعضهما البعض بشكل الجيد. – واظبي على تناول كوبين من هذا الخليط قبل الفطور بمدة ربع ساعة، على أن يكون ساخناً لنتيجة أفضل.
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