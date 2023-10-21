شكرا لقرائتكم خبر عن اخسري 3 كيلوغرامات من وزنك في الأسبوع مع هذا المشروب الخارق.. طريقة إعداده في المنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا شك أن إنقاص الوزن بسرعة ليس أمراً سهلاً، بل يحتاج إلى وقت طويل وإرادة حديدية. ولكن مع هذا المشروب السحري يمكنك إنقاص وزنك 3 كيلوغرامات في أسبوع. إليك طريقة تحضير مشروب الشمر والنعناع السحري الرائع والفعَّال

*المُكوِّنات: ـ ملعقتان من بذور الشمر. ـ رزمة من النعناع الأخضر. ـ القليل من عصير الليمون. ـ كوبان من الماء. ـ قشور حبة من الليمون.

*التحضير: – قومي بغلي الماء وقشور الليمون في وعاء على النار لمدة خمس دقائق. – بعدها، ارفعي المزيج عن النار، صفيه وضعيه جانباً. – امزجي كلاً من بذورالشمر والنعناع الأخضر، بعد فرمه ناعماً، وعصير الليمون والعسل.

– اخلطي المزيجين مع بعضهما البعض بشكل الجيد. – واظبي على تناول كوبين من هذا الخليط قبل الفطور بمدة ربع ساعة، على أن يكون ساخناً لنتيجة أفضل.