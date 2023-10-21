شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن منع إضافة السكر وعسل النحل للزبادي "الروب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على منع إضافة المنكهات والسكريات الصناعية أو الطبيعية مثل: السكر والجلوكوز السائل وعسل النحل والدبس واللاكتوز والسكر المحول في الزبادي الروب الطبيعي المصنع على الطريقة اليونانية.

ومنعت الهيئة، في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بهذا النوع من المنتجات والمطروحة على منصة "استطلاع"، إضافة دهون أو زيوت نباتية أو حيوانية بخلاف دهن الحليب عند تصنيع هذا النوع من الزبادي.

وأضافت أنه يجب أن يكون المنتج النهائي خاليا من الطعم غير المستساغ مثل الطعم المر أو المؤكسد، كما يجب أن يتراوح اللون الطبيعي من الأبيض الناصع إلى الأبيض الفاتح، أما بالنسبة للقوام والملمس فيجب أن يكون للمنتج النهائي قوام صلب وناعم ومتجانس شبيه بالكاسترد، بجانب عدم وجود العفن أو تغير في لون السطح، أو وجود خطر فيزيائي.

وأكدت أيضا على ضرورة أن يكون المنتج خاليا من مسببات الأمراض، وأن يتم تعبئة المنتج في أوعية معقمة ومحكمة الإغلاق غير منفِذة للرطوبة والهواء، ولا تسمح بتلوث أو تغيُّر خواص المنتج في ظروف النقل والتخزين..