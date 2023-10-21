شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ستضمن إستضافة كأس العالم 2034 دون أي منافسة... في هذه الحالة فقط!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حتى الآن هناك106 اتحاد دولي يدعمون ملف المملكة العربيه السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 وهو حدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم يكون فيه هذا الرقم من الاتحادات يؤيد ويدعم ملف دولة لإستضافة كأس العالم حتى قبل الإنتخابات. هناك قناعة كبيرة في العالم حاليا بأن السعودية تستحق إستضافة كأس العالم 2034 وإنها ستكون قادرة على صناعة بطولة تاريخية بأتم معنى الكلمة … بالتالي من المؤكد أنه في حال صوت هذا العدد من الإتحادات للسعودية أثناء التصويت الرسمي الذي سيتم عقده داخل كونجرس الفيفا لمعرفة الدولة المنظمة للبطولة هذا الرقم حتما سيحسم المنافسه مع اي دوله اخرى ترغب في التنظيم … القدره والقوه والامكانيات المتوفره لدى المملكة وكذلك الدول المؤيده هي ستكون الفيصل في القرار الاخير .

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ستضمن إستضافة كأس العالم 2034 دون أي منافسة... في هذه الحالة فقط!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.