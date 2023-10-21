شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب في السعودية السبت 21 أكتوبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 سعر الذهب ريال سعودي دولار عيار 24 239.01 ريال 63.74 دولار عيار 22 219.10 ريال 58.43 دولار عيار 21 209.14 ريال 55.77 دولار عيار 18 179.26 ريال 47.80 دولار عيار 14 139.42 ريال 37.18 دولار عيار 12 119.51 ريال 31.87 دولار سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية نحو 239.01 ريال، بما يعادل 63.74 دولار. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 في السعودية نحو 219.10 ريال، بما يعادل 58.43 دولار. سعر الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية نحو 209.14 ريال، بما يعادل 55.77 دولار. الذهب سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية نحو 179.26 ريال، بما يعادل 47.80 دولار أمريكي. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 في السعودية نحو 139.42 ريال، بما يعادل 37.18 دولار. سعر الذهب عيار 12 بلغ سعر الذهب عيار 12 في السعودية اليوم نحو 119.51 ريال، فيما يعادل 31.87 دولار أمريكي. سعر الذهب سعر أوقية الذهب في السعودية سجل سعر أوقية الذهب في السعودية للبيع نحو 7.433 ريال، بما يعادل 1.982 دولار. سعر الجنيه الذهب في السعودية بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية نحو 1.673 ريال، أي يعادل 446.17 دولار أمريكي. سعر كيلو الذهب في السعودية إما عن سعر كيلو الذهب في السعودية سجل اليوم نحو 239.011 ريال، فيما يعادل 63.736 دولار أمريكي.

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