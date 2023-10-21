قناة "يمن شباب" تعلن إيقاف برامجها وتخصيص البث لتغطية العدوان الصهيوني على غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قناة يمن شباب، اليوم السبت، تخصيص بثها بشكل كامل لتغطية العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، مقدمة اعتذارها للجمهور عن ايقاف برامجها المتنوعة.



وأوضحت القناة في بيان لها، أن ذلك بهدف تسليط المزيد من الضوء على ما يجري في غزة التزاما بواجبها نحو قضايا الأمة وانتصارا لقضيتنا الإسلامية والإنسانية في فلسطين والمشاركة.



كما تهدف إلى توعية الأجيال الجديدة بمركزية قضية فلسطين التي حاول دعاة التطبيع في الداخل والخارج طمسها بخداع الأجيال وبإمكانية السلام مع الكيان الغاصب، وفق البيان.



وأكدت أن تغطيتها للشأن الفلسطيني ليس على حساب تغطية الأحداث في اليمن بل استكمالا لها إدراكا منها أن الوضع المأسوي في اليمن كان أحد انعكاسات الدعم الغربي لإسقاط ثورات الشعوب العربية عام 2011م،.



وأشارت إلى دعم الانقلابات وزعزعة استقرار الأقطار العربية من قبل الغرب بدعم الجماعات الطائفية فيها لإرهاق الشعوب واستنزافها بما يصف في مصلحة الكيان الغاصب المزروع كالسرطان في جسد الأمة.



وأعربت يمن شباب عن تضامنها الكامل مع أبناء غزة وفلسطين، داعية بالنصر والتمكين لهم ولسائر الشعوب العربية والإسلامية.