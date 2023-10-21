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شاهد بالفيديو: مغربية تستعرض مهرها بعد زواجها من شاب سعودي

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو: مغربية تستعرض مهرها بعد زواجها من شاب سعودي

السبت 21 اكتوبر 2023 الساعة 20:28

استعرضت فتاة مغربية مهرها بعد زواجها من شاب سعودي الجنسية.
وظهر في مقطع متداول استعراض أهل الفتاة العروس ليلة زفافها أقراط من الذهب والتي تعتبر مهر الفتاة.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، نظراً لكثرة أقراط الذهب التى قدمها الشاب السعودي للفتاة المغربية ليلة عرسهما.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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