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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو: مغربية تستعرض مهرها بعد زواجها من شاب سعودي
السبت 21 اكتوبر 2023 الساعة 20:28
استعرضت فتاة مغربية مهرها بعد زواجها من شاب سعودي الجنسية.
وظهر في مقطع متداول استعراض أهل الفتاة العروس ليلة زفافها أقراط من الذهب والتي تعتبر مهر الفتاة.
وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، نظراً لكثرة أقراط الذهب التى قدمها الشاب السعودي للفتاة المغربية ليلة عرسهما.
لمشاهده الفيديو
فيديو متداول لمغربية تستعرض مهرها بعد زواجها من شاب سعودي. pic.twitter.com/UEGMlQuRZF— Golden Dose (@GoldenDose) October 18, 2023