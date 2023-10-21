استعرضت فتاة مغربية مهرها بعد زواجها من شاب سعودي الجنسية. وظهر في مقطع متداول استعراض أهل الفتاة العروس ليلة زفافها أقراط من الذهب والتي تعتبر مهر الفتاة.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو: مغربية تستعرض مهرها بعد زواجها من شاب سعودي والان مع التفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع