عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: راقي شرعي يطوف داخل منزل مسكون ويتفاجأ بجني وماحدث بينهما صادم ومذهل

السبت 21 اكتوبر 2023 الساعة 20:50

وثق مقطع فيديو متداول لحظة قيام الراقي الشرعي صالح الشهري بإخراج جن من أحد المنازل، وأثناء ذلك ادعى أنه شاهد الجن يهرب أمامه.

وأظهر الفيديو الراقي وهو يمسك بيده الماء المقروء عليه القرآن، حيث كان يأخذه بفمه وينفخه على جنبات وأرضية المنزل في الداخل والخارج.

وكان الشهري يقول في الفيديو في عملية إخراج الجن: “يا عمار هذا المنزل اخرجوا لا تؤذوا أصحابه، ومن شر حاسد إذا حسد، اسألكم بالله أن تخرجوا من هذا المنزل الذي لا يحل لكم”.

وعندما دخل الشهري للمنزل ادعى رؤيته لجني يجلس على الكنبة، حيث قال: “بسم الله الرحمن الرحيم، شفت واحد هنا، تجلس على الفرشة أخرج، شفت جني”. ثم قام بنفخه بالماء وضربه بوسادة كانت على الكنبة.

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