شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن محمد صلاح يعلق بشأن ما حدث بفلسطين ومدرب ليفربول يعلق شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علق مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على رسالة نجم فريقه الدولي المصري محمد صلاح التي نشرها الأربعاء الماضي ودعا فيها إلى "وقف المجازر" و"إدخال المساعدات الإنسانية فورا" إلى قطاع غزةوفي المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة ليفربول وضيفه إيفرتون المقررة في وقت لاحق اليوم السبت لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي، سأل أحد الصحفيين كلوب حول "تأثير" صلاح بعد نشره للفيديو بشأن التطورات في فلسطين وغزة، وعما إذا كان ذلك مهما بالنسبة للمدرب الألماني.

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وتابع: "إنه أمر جيد ألا يسألك أحد عن رأيك في هذه المسألة، لذلك أعتقد أنه يجب أن نترك هذا الأمر خارج هذه الغرفة (غرفة المؤتمر الصحفي)، ولكن ليس لدي شك في شخصية محمد صلاحوبالعودة إلى الرسالة التي نشرها صلاح على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد دعا النجم المصري إلى "وقف المجازر" و"إدخال المساعدات الإنسانية فورا" إلى قطاع غزة حيث قال في مقطع فيديو: "ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وواصل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس (الثلاثاء الماضي)، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".وأكد صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المجازر للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

أول تعليق لمدرب ليفربول على رسالة صلاح بشأن أحداث فلسطين (فيديو).