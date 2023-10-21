شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اسهل طريقة لعمل خبز السمسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : طريقة عمل خبز السمسم هش ومنفوخ، يوجد الكثير من أنواع الخبز المختلفة التي يمكن عمله في المنزل، حتي نستطيع أن نوافر في التكاليف اليومية التي أصبحت على عتق الأسرة وبشكل خاص مع المدارس والجامعات، واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل خبز هش ورقيق ومكوناته بسيطة ومتوافرة، لها مذاق رائع ومميز، ومن خلال هذا المقال من موقع نقدم لكم اليوم طريقة عمل خبز السمسم هش ومنفوخ.

مكونات طريقة عمل خبز السمسم معنا الأن مكونات الخبز مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها:كيلو من الدقيق الأبيض المنخول. 2ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. 1ملعقة صغيرة من الملح. 1كوب من السمن أو الزيت. 3ملعقة كبيرة من السكر. 1كوب من الحليب الدافئ. بيضة. ملعقة كبيرة من الخل. للوجه سمسم. صفار بيضة. ملعقة كبيرة من الحليب السائل. مكونات طريقة عمل خبز السمسم طريقة تحضير الوصفة بكل سهولة معنا الأن طريقة تحضير الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:

نحضر طبق عميق، ونضع فيه الخميرة مع السكر ونقلب جيداً. ثم يضاف نصف كوب من الدقيق ونقلب جيداً. نضع عليهم نصف كوب من الماء الدافئ ونقلب جيداً، نترك الخليط حتي يتضاعف حجمه. بعد ذلك نحضر طبق عميق اخر، ونضع فيه السمن مع الملح والبيض ونقلب المكونات جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الخل ونقلب يضاف خليط الخميرة على المكونات ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع الدقيق ونقلب جيداً مع اضافه الحليب بالتدريج

. تعجن المقادير جيداً مع بعضها، حتي نحصل على عجينة طرية وناعمة وملساء. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلي كرات متوسطة ونضعها في صينية. تغطي العجينة حتي يتضاعف حجم الكرات. بعد ذلك نقوم بتشكيل الكرات حسب الرغبة، ويمكن تركها على نفس الوضع. يوضع في طبق صغير صفار البيض مع الحليب والفانيليا نخفق جيداً. بعد ذلك نقوم بدهن الخليط على وجه الكرات، ونضع السمسم على الوجه. توضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً، حتي نحصل على اللون الذهبي. فورا خروج الخبز من الفرن يرش بالقليل من الماء، ويغطي بفوطة نظيفة وجافة. يقدم الخبز مع كوب من الشاي أو الحليب بالهنا والشفا لمتابعينا

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