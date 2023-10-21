شكرا لبحثكم عن خبر مركز: إعصار تيج يتجه لجزيرة سقطرى اليمنية وسط تحذيرات من تأثيره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) - أعلنت سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حالة التأهب القصوى وإغلاق المدارس تحسبا للعاصفة المدارية تيج التي ستصل إلى محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت صباح يوم الأحد ويستمر تأثيرها حتى الأربعاء.

وقال المركز اليمني للأرصاد والإنذار المبكر الحكومي يوم السبت إن الإعصار تيج بدأ يظهر تأثيره على محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي مع تكون سحب رعدية ممطرة على السواحل الغربية والشرقية لليمن.

وأوضح المركز في بيان أن صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس تبين تطور العاصفة المدارية تيج جنوبي بحر العرب وتتمركز على بعد 550 كيلومترا من أرخبيل سقطرى ونحو 990 كيلومترا من سواحل محافظة المهرة جنوب شرق البلاد.

ووفقا للمركز، فإن الإعصار يتحرك بسرعة 20 كيلومترا في الساعة نحو الغرب والشمال الغربي في المحيط الهندي باتجاه محافظة المهرة اليمنية وظفار العمانية على بحر العرب حيث تبدو الأجواء غائمة مع توقع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على أرخبيل سقطرى والمياه الإقليمية الشرقية والجنوبية الشرقية في بحر العرب وخليج عدن.

كما توقع المركز أن تشهد الساعات المقبلة رياحا قوية.

‏وحذر المركز المواطنين في جزيرة سقطرى من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

كما حذر السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الخطرة نظرا لارتفاع الأمواج.