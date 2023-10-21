شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..معركة عنيفة بين أهل عروسين في الشارع.. والسبب لا يخطر على البال (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد مقطع فيديو لحظة وقوع مشاجرة عنيفة بين أهل عروسين في أحد شوارع مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية في مصر.

وأظهر الفيديو دخول العشرات من الأشخاص في معركة عنيفة في احدى الشوارع، بسبب تغيير أحد الاتفاقات المبرمة بينهم خلال حفل “خطوبة”.

البداية كانت عندما تقدم أحد الأشخاص لخطبة فتاة، وتم الاتفاق على موعد محدد لشراء الذهب وإعلان الخطوبة، وبعد الانتهاء من شراء “الشبكة” حدث الشجار بين الطرفين.

وفور مغادرة عائلة العروسين محل المجوهرات، توجهت عائلة العريس إلى “محل عصير قصب” بجوارهم ووزعوا أكواب من العصير على أهل العروس، الأمر الذي أثار غضبهم.

رفضت عائلة العروس فكرة توزيع أكواب من “عصير القصب” على الضيوف حيث كانت الصفقة توزيع “علب بيبسي”، مما أدى إلى جدال محتدم تسبب في اضطرابات مرورية.