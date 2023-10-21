شكرا لقرائتكم خبر عن كنز صحي مذهل..يقي من امراض القلب وهشاشة العظام ومضاد حيوي طبيعي ويحافض على الصحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لذيذ، مُفيد. سهل المضغ والهضم. يمدُّ أجسامنا بطاقة كافية للقيام بأعمالنا اليومية. خاصة في شهر الصيام المبارك. كل هذا وغيره من الفوائد والمميزات نجده في البلح الأسود. وبالنسبة إلى النساء. فإن له فوائد عديدة. خاصة خلال فترة الحمل. وإليكم أفضل فوائد البلح الأسود الصحية.

صحة الجهاز الهضمي:

لأن البلح الأسود من أكثر الثمار التي تحتوي على الألياف. فهو مفيد للغاية لتحسين حركة وعمل الأمعاء. كما أنه يساعد بعملية الهضم ويقي أجسامنا من الاضطرابات الهضمية. كما أن البلح الأسود. يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية القابلة وغير القابلة للذوبان، التي تساعد على التخلص من فضلات الجسم بشكل صحيٍّ أكثر.

علاج الأنيميا:

يُعرف البلح الأسود. بأنه غني بالبروتينات. الحديد. الكالسيوم، الفوسفور والبوتاسيوم. كما أن له تأثير قوي بإنتاج مادة الهيموجلوبين المسؤولة عن نقل الأكسجين بالدم. وكل ذلك يساعد على علاج الأنيميا وفقر الدم. وإنتاج خلايا الدم الحمراء في أجسامنا. وينصح الأطباء مرضى السكري باعتماد البلح الأسود في حمياتهم الغذائية.

الوقاية من أمراض القلب:

يوجد معدن البوتاسيوم. بنسبٍ عالية جداً في البلح الأسود، ومن المعروف بأن البوتاسيوم يعمل على تنشيط الدورة الدموية في أجسادنا. كما يساعد على تقوية عضلة القلب. وتنظيم دقاته والحفاظ على مرونة الشرايين فيه. وبذلك. فإن البلح الأسود مهم جداً للوقاية من أمراض القلب المختلفة.

مضاد حيوي طبيعي:

بحسب عدد من المصادر المعنية بالصحة. إن الباحثين في دراسة أُجريت بالفترات الماضية. وجدوا بأن النواة والقشرة الخارجية للبلح الأسود. تحتويان على أنواع مختلفة من المركبات التي تعادل بفعاليتها المضادات الحيوية كالأسيتون والميثانول. المعروفان بأنهما قادران على القضاء على العدوى البكتيرية تماماً.

الوقاية من هشاشة العظام:

ويحتوي البلح الأسود على كل من مواد السيلينيوم. المنغنيز، المغنسيوم. النحاس. والفسفور. ما يساعد في الحفاظ على صحة العظام بشكل كبير. فهذه المواد السابق ذكرها، لها القدرة على تقوية العظام والحماية من إصابتها بالهشاشة. والكسور سهلة الحدوث. كما تساعد على شفاء الكسور بفعالية وسرعة أكبر