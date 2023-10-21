شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مؤسفة على مرأى ومسمع من المارة..شاب مصري يذبح نفسه تحت أنظار أهالي المنطقة! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ذبح شاب مصري نفسه في شارع المنشية بالهرم، في واقعة مؤسفة على مرأى ومسمع من المارة.
وتلقى اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، أمس الثلاثاء، بوجود شخص في حالة هياج ممسكا بسلاح أبيض في شارع عمر محمود بمنطقة الطالبية فيصل.
وأشارت التحريات الأولية، إلى أن شابا بدت عليه علامات الارتباك، يعمل بمحل لتصفيف الشعر "حلاق" أحدث جرحا برقبته وسط الشارع.
على إثر ذلك، نقلت سيارة إسعاف الشاب على قيد الحياة إلى المستشفى، وسط جهود من ضباط فرقة الهرم لجمع التحريات الوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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