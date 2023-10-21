شكرا لقرائتكم خبر عن "كنز مخفى جوه البيت" لو عندك رسيفر قديم تعالى اقولك تعمل بيه ايه هتندم لو كنت بترميه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر جهاز الاستقبال التلفيزيونى احد الاساسيات داخل المنزل حيث يقوم بتوصيل البث الينا من خلال مجموعه متنوعه من القنوات الفضائيه وهو جزء اساسى من اعداد التلفزيون ولا يكمن تجاهل اهميه جهاز الاستقبال ف يمكننا من خلاله استقبال المتعه والترفيه والتعليم ومتابعه الاخبار حول العالم كما يمكننا مشاهدته مع العائله وهذا ما يجعله مهم جدا فى المنزل ومع كل هذه الاهميه نود معرفه هل نستقبل بالفعل كل اشارات البث المقدمه.

وهناك بالفعل طريقه فعاله لاعاده تدوير الرسيفر القديم والاستفاده منه بطريقه صحيحه من بين هذه الطرق الراوتر والراوتر احد الاجهزه اللى تحتوى على المكونات لزياده سرعه الاتصال بالانترنت ويمكن استخدام فى تحسين الاضاءه او تحسين الاتصال بالانترنت وتعد الاجهزه القديمه ذات قيمه يجب الاستفاده منها بطريقه جيده دائما.

فى البدايه نقوم بظبط تردد الدائره الكهربائيه بالدائره الموصله بجهاز الاستقبال ببهدف تحقيق معدل عالى يبلغ الى ثلاثه فولت وهو معدل عالى ويعادل 24 فولت فى الثانيه الواحده

وجود شاحن بجوده عاليا لضمان الحفاظ على الشحن داخل جهاز الريسيفر وذلك لتكوين التطبيق المسؤل عن الشحن بطريقه صحيته حيث يمكننا مراقبه الاجهزه الاخرى بجانبنا.

الاستخدامات السحريه للريسيفر القديم

يمكننا تفعيل اجهزه الاستقبال بطرق عديده وبشكل بسيط

ومن خلال هذا المقال قمنا بعمل بالتعرف على القدرات المتنوعه التى يقدمها جهاز الاستقبال التلفزيونى وتحسيت الاستقبال فى منازلها فى هذا الوقت