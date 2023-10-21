ضغط غربي على الاحتلال لتأجيل العملية البرية و"حماس" تؤكد: لن نناقش مصير الأسرى إلا بانتهاء العدوان

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤول في دولة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن العديد من الدول الغربية تضغط على إسرائيل لتأجيل شن غزو بري على قطاع غزة، خشية أن يؤدي ذلك إلى إحباط جهود تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى.



جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم يسمه، غداة إعلان "حماس"، مساء الجمعة، الإفراج عن أسيرتين أميركيتين بعد جهود قطرية.



وقال المسؤول الإسرائيلي إنه "في أعقاب إطلاق حماس لرهينتين من غزة، تضغط الولايات المتحدة والعديد من الحكومات في أوروبا بهدوء على إسرائيل لتأجيل شن غزو بري لغزة، خوفاً من أن يؤدي هذا التوغل إلى إحباط الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن في المستقبل المنظور".



وأضاف: "الحكومات الغربية التي تضغط حاليا على إسرائيل لديها مواطنون من بين المفقودين، وتعتقد أنه كلما مر المزيد من الوقت، كلما أصبح من الصعب تأمين إطلاق سراح الرهائن".



وتابع المسؤول: "تدرك الحكومات أن الغزو البري أمر محتمل للغاية، ولا تطلب من إسرائيل عدم شن أي غزو على الإطلاق، وبدلاً من ذلك يجب الانتظار لمحاولة معرفة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الإضافية يمكن أن تنجح"



من جانبه، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، السبت، إن الحركة لن تناقش مصير أسرى الجيش الإسرائيلي حتى تنهي تل أبيب "عدوانها على قطاع غزة".



وأضاف، -خلال مؤتمر صحفي عقده حمدان، في مقر الحركة بالعاصمة اللبنانية بيروت- إن الإفراج عن رهينتين أمريكيتين يعبر عن "التزامنا الأخلاقي، مبررا ذلك بأن "ظروف الحرب أتاحت ذلك".



وأوضح حمدان، أن الحركة "ستدرس الإفراج عن الأسرى المدنيين عندما تتهيأ الظروف"، مشددا على أن حماس، "لن تتحدث عن مصير الرهائن الإسرائيليين العسكريين قبل نهاية العدوان على غزة".



وكشف حمدان، أن "أطرافا دولية عديدة تحدثت مع حماس بشأن الأسرى الأجانب".



وكانت حركة "حماس" خلال عمليتها التي أطلقتها من غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اقتادت عشرات الإسرائيليين بينهم جنود وضباط من مستوطنات غلاف غزة إلى داخل القطاع، وفق ما أعلنت الحركة حينها.



وحذر القيادي من أن "ما حدث في 7 أكتوبر سيكون بسيطا أمام ما سيحدث حال قررت إسرائيل التوغل برا في غزة"، داعيا، إلى فتح ‫معبر رفح "بشكل دائم لوصول المواد الغذائية والوقود لتشغيل المستشفيات بشكل عاجل وعلى مدار الساعة".



وأضاف: "دخلت اليوم (السبت) 20 شاحنة من المساعدات الطبية ومعلبات الأغذية عبر المعبر، وهنا نود الإشارة إلى أن قطاع غزة كان يدخله يوميا في ظل الحصار الظالم المستمر، منذ نحو 17 عاما، أكثر من 500 شاحنة".



والسبت، شهد معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بدء دخول أول قافلة شاحنات إغاثية إلى قطاع غزة، بحسب ما ذكره مدير الهلال الأحمر في شمال سيناء، خالد زايد، في تصريحات للأناضول.



ولليوم الخامس عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

المصدر: وكالات