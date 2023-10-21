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عدن - ياسمين التهامي - المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2024

حجزت 9 منتخبات حتى الآن تأهلها إلى نهائيات بطولة ​كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024​، والتي تستضيفها ​ألمانيا الصيف المقبل.

إلى جانب ألمانيا البلد المضيف، تمكنت المنتخبات التالية من التأهل إلى بطولة أمم أوروبا يورو 2024:

المجموعة الأولى (A):

إسبانيا وإسكتلندا

المجموعة الثانية (B):

فرنسا

المجموعة (C):

إنجلترا

المجموعة الرابعة (D):

تركيا

المجموعة السادسة (F):

بلجيكا والنمسا

المجموعة العاشرة (J):

البرتغال.

بينما يشارك منتخب ألمانيا في نهائيات "يورو 2024" بصفته مستضيفا لبطولة القارة العجوز، بانتظار معرفة باقي المتأهلين في الجولات المقبلة.

نظام تصفيات يورو 2024:

يشارك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 53 منتخبا من أصل 55 أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولم تختلف تصفيات يورو 2024 في النظام عن تصفيات يورو 2020.

إذ تم توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على 10 مجموعات، 7 منها يوجد بها 5 منتخبات، و3 تتكون من 6 منتخبات.

وتتنافس منتخبات كل مجموعة ذهابا وإيابا، ويتأهل متصدر ووصيف كل منها ليورو 2024، وتبقت 3 مقاعد تتحدد من خلال دوري الأمم الأوروبية 2022-23، ويكمل منتخب ألمانيا المستضيف الـ24 منتخبا المشاركة في البطولة.

يذكر أن منتخب إيطاليا فاز بالنسخة الماضية في قلب لندن بملعب ويمبلي أمام منتخب إنجلترا بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ثم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير لرفاق ليوناردو بونوتشي.